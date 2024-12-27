Кличете кота по 'імені': експерти розповіли, чи дійсно він вас розуміє

Назвати кошеня – завдання не з простих. Тому цілком логічно, що власники домашніх тварин цікавляться: чи здатні коти розпізнавати свої клички?

Експерти зазначають, що коти можуть ідентифікувати та реагувати на "імена", які ми їм даємо. Однак це не означає, що вони завжди будуть на них відгукуватися, пише petMD.

Ветеринарка з VCA Fleming Island Animal Hospital Тереза Манусі зазначає, що дослідження, проведене у 2013 році американським Національним центром біотехнологічної інформації, підтверджує, що коти здатні розпізнавати своє "ім’я" та відрізняти його від "імен" інших тварин. Ймовірно, це пояснюється позитивними асоціаціями з увагою, їжею або грою.

За словами ветеринарки із Флоридської служби з питань поведінки тварин Лізи Радости, шанувальники котів добре обізнані з тим, наскільки ці тварини кмітливі. Завдяки унікальній будові вух, які здатні обертатися майже на 180 градусів і рухатися незалежно одне від одного, коти не лише розпізнають свої клички, а й реагують на інші звуки.

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Якщо вам здається, що ваш кіт активно реагує на ваш голос, але не звертає уваги на сусіда по кімнаті, ви, ймовірно, праві. Як пояснює Манусі, коти здатні розпізнавати та запам’ятовувати унікальні вокальні моделі: "Це означає, що кіт може реагувати на улюбленого члена сім’ї краще, ніж на менш знайомого гостя".

Ліза Радоста додає, що коли котам демонстрували чотири різні голоси, серед яких був голос їхнього господаря, вони обирали саме його, ігноруючи інші, незнайомі голоси.

"Ця здатність дозволяє котам розрізняти, хто є сім’єю, а хто ні. Це ще одна підказка, яку коти використовують, щоб зрозуміти, як жити безпечно та щасливо в нашому середовищі", – зазначає експертка.

Тон, яким ми звертаємося до кота, може впливати на те, наскільки уважно він реагує на нас. Наш голос може передавати емоції, що асоціюються з позитивними чи негативними переживаннями. Це характерно не лише для котів, але й для всіх тварин, зазначає Радоста.

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"Наприклад, якщо господар використовує високий голос, щоб покликати свого кота і винагородити його чимось, що йому подобається, кіт відповість позитивно. Однак, якщо той самий високий голос асоціюється з чимось негативним – наприклад, купанням або носінням у переносці, це може викликати негативну реакцію кота", – розповіла ветеринарка.

Ми не можемо точно визначити, що саме коти розуміють, а що – ні. Проте відомо, що ці допитливі створіння використовують контекстні сигнали для адаптації своєї поведінки.

До прикладу, якщо ви постійно кажете "вечеря" перед тим, як нагодувати кота, він зрозуміє, що це слово пов’язане з прийомом їжі.

Манусі зазначає, що один із ефективних способів привчити кота чи кошеня до їхнього "імені" – асоціювати його з приємними моментами. Наприклад, можна вимовляти кличку вихованця перед тим, як пригостити його ласощами, подарувати іграшку або розпочати гру.

"Головне – допомогти вашій кішці зрозуміти, що її ім’я має значення, і коли вона його чує, це означає, що ми шукаємо її уваги. Щоб підкріпити це, промовте ім’я свого кота й негайно погладьте і винагородьте її", – підсумувала фахівчиня.

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