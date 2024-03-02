Чудові компаньйони: 5 порід котів, які найкраще підходять для квартири

Коти - найпопулярніші домашні тварини-компаньйони, яким конкуренцію складають хіба що собаки. Проте більшість людей для утримання в квартирі обирає саме кота, а не собаку.

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Однак важливо знати, які котячі породи краще підходять для життя в обмеженому просторі. УНІАН пропонує 5 порід, що почуваються найкомфортніше в квартирі, на думку експертів.

Персидський кіт. Має декілька характерних рис, які роблять його ідеальним мешканцем квартири. Ці спокійні коти цілком щасливі відпочивати зі своєю родиною. Персам не потрібні інтенсивні фізичні навантаження, вони мають лагідний характер, як правило тихі і добре почуваються у невеликих приміщеннях.

Регдол. Цій породі властива м'яка шерсть та пухнаста грива, що вимагає регулярного розчісування. Але ці котики мають спокійну вдачу, вони ніжні, слухняні і дуже ласкаві. Вони люблять гратися із котячими іграшками та не проти, коли їх беруть на руки й міцно обіймають. Єдине, чого вони не люблять - залишатися наодинці.

Британський короткошерстий кіт. Це спокійні та люблячі сімейні коти, які завжди прагнуть близькості з людьми. Ці чарівні маленькі друзі чудово підходять для сімей, але їх лякають незнайомці. Вони доволі ледачі, що робить їх придатними для невеликих приміщень.

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Американський короткошерстий кіт – ще один улюбленець мешканців квартир. Ці коти дуже легко адаптуються до будь-якого середовища, тож їм ок навіть у зовсім невеличкій квартирі. Ці чарівні коти відомі своїм милим характером і великою любов’ю до сну. Але вони також добре розважаються іграшками та дивляться у вікно.

Бірманський кіт. Цю пухнасту породу легко задовольнити ласощами, деякими іграми та великою кількістю любові. Хоча це довгошерста порода, вона не потребує особливого догляду.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

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