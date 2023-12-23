Золоті квіти та ялинкові прикраси: 4 варіанти вражаючого манікюру на Різдво та Новий рік

Британська майстриня манікюру Ірам Шелтон поділилася в Інстаграм своїми ідеями для неординарного манікюру до зимових свят. Вона пропонує п'ять варіантів дизайну, які підкреслять ваш індивідуальний стиль і стануть яскравим акцентом у святковому образі.

Про це пише Радіотрек.

Френч-навпаки

Класичний френч з усмішкою біля кінчика нігтя вже давно не є новинкою. Але Ірам Шелтон пропонує спробувати френч-навпаки, з усмішкою біля основи нігтя. Такий дизайн виглядає незвично і оригінально, особливо якщо зробити усмішку сріблястою на чорному тлі.

Золоті квіти

Золоті квіти - це ще один святковий варіант манікюру. Вони можуть бути як простими і лаконічними, так і пишними і розкішними. Для створення такого дизайну можна використовувати готові наклейки або намалювати квіти самостійно.

Ялинкові прикраси

Ялинкові прикраси - це, мабуть, найяскравіший і найвеселіший варіант манікюру до зимових свят. Для створення такого дизайну можна використовувати об'ємні наклейки або малювати прикраси вручну.

Золото і перли

Золото і перли - це класичне поєднання, яке завжди виглядає вишукано і святково. Для створення такого дизайну можна використовувати готові наклейки або просто намалювати перлину на золотому тлі.

Нанадажмо, ми вже писали, який манікюр трендовий взимку - 2023.

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