Стилісти назвали трендовий манікюр зими-2024

Враховуючи, що мега популярним став тренд “тиха розкіш", то логічно, що манікюр має відповідати цьому стриманому стилю. Шифоновий манікюр – якраз з таких. Майже прозорий, він робить нігті доглянутими та виглядає дорого.

Про це пише Радіотрек.

Ось кілька варіантів шифонового манікюру:

Прозорий

Найбільш гармонійно і витончено виглядає прозорий манікюр. Цей варіант дуже популярний в Японії та Кореї, він надає нігтям повітряність та легкість.

Серпанковий

Шифоновий манікюр може нагадувати серпанок туманного білого, рожевого або кремового кольору.

Білий

Важливо підібрати відтінок білого, який гармоніює з вашим типом шкіри.

З акцентним блискучим нігтем

Якщо ви не бажаєте, щоб всі нігті були однаковими, можна виділити один із них, зробивши його блискучим або додавши витончений нейл-арт, такий як стрази чи інші акценти.

Нагадаємо, ми вже писали, який манікюр став неактуальним у 2023 році.

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