Знавці порадили, як можна відмити чайник від нальоту без оцту: дешевий та дієвий варіант

Коли жорстка вода випаровується, вона залишає за собою речовину кальцію та магнію, яка відома як вапняний наліт. Хоча білий оцет справляється з вапняним нальотом у чайнику, краще обрати альтернативи.

Це пов'язано з тим, що оцет може залишити неприємний запах. Однак можна скористатися іншим доступним продуктом – лимонною кислотою, повідомляє Express.co.uk.

Фахівці радять наполовину наповнити чайник водою і довести її до кипіння. Після цього достатньо додати столову ложку лимонної кислоти.

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Потім варто залишити чайник на 10 хвилин перед тим, як промити його. Після цього всередині чайника має зникнути весь вапняний наліт.

Однак, якщо нальоту багато, може знадобитися повтор процедури, або збільшення кількості лимонної кислоти.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин.

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