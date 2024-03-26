Як пришвидшити прибирання: три лайфхаки від господинь

UAportal розповів про три лайфхаки, що заощаджують час та полегшать прибирання. За допомогою них ви легко виведете складні плями, зменшите потребу в дорогих миючих засобах і подовжите термін служби ваших улюблених речей.

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Сода – універсальний засіб

Якщо у вас немає традиційних засобів для чищення посуду, стільниць або сантехніки, не хвилюйтеся – харчова сода, інгредієнт, який можна знайти на кожній кухні, може стати вашою секретною зброєю. Завдяки своїм винятковим абразивним властивостям вона без зусиль впорається з різними завданнями з прибирання, включаючи миття посуду, чищення плити та поверхонь.

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Відновіть праску за допомогою солі

Якщо на вашій прасці утворився непривабливий вапняний наліт, то на допомогу прийде сіль. Покладіть аркуш паперу на прасувальну дошку, щедро посипте його сіллю та увімкніть праску на максимальну потужність. Проведіть нею по паперу і спостерігайте як бруд і залишки зникають.

Меламінові губки

Меламінові губки – це безцінні інструменти для легкого видалення стійких плям. Завдяки своїм універсальним очисним властивостям, вони ефективно видаляють бруд і жир з різних поверхонь.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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