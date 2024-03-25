Мешканці США зняли на відео ведмедя, який намагався 'викрасти' автомобіль

В Ешвіллі, штат Північна Кароліна США, власник транспортного засобу мало не залишився без автомобіля. Ведмідь-злодій ледь не викрав Mercedes, але власники врятували авто криками.

На відео, що стало вірусним у соцмережах, видно, як ведмідь майстерно відкриває двері Mercedes-Benz, намагаючись проникнути в салон.

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Власники авто зняли неймовірний момент на камеру. Спочатку ведмідь без проблем відкриває пасажирські двері, але коли чує крики людей, лякається та тікає.

На відео чути, як люди кричать: "Ведмідь! Іди додому!", "Ви впевнені, що зачинили двері?", "Не чіпай Mercedes!".

Гучні крики, ймовірно, налякали ведмедя, і він втік, не встигнувши нічого вкрасти.

Нагадаємо, на Прикарпатті ведмідь вибіг з лісу та атакував коня.

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