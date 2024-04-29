По Землі влупила потужна магнітна буря: чого не варто робити, щоб не стало гірше

Новий тиждень розпочався з магнітної бурі червоного рівня небезпечності. 29 квітня на Землі триває п'ятибальний геомагнітний шторм.

За даними сервісу Meteoagent, до 30 квітня сила геомагнітних штормів спаде до 3 балів (зелений рівень небезпечності). Однак 1 травня магнітні бурі посиляться до 4 балів.

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Магнітні бурі: що це таке та як вони впливають на людину?

Магнітні бурі - це тимчасове посилення магнітного поля Землі, яке може призвести до порушення роботи електросистем, систем зв'язку та негативно впливати на самопочуття людей.

Причини магнітних бур:

Сонячна активність: сонячні спалахи та викиди плазми з поверхні Сонця можуть надсилати в бік Землі заряджені частинки, які взаємодіють з магнітним полем нашої планети, викликаючи його коливання.

Геомагнітна активність: Земля володіє власним магнітним полем, яке постійно змінюється під впливом різних факторів. Ці зміни можуть посилюватися сонячною активністю, що призводить до магнітних бур.

Вплив магнітних бур на людину:

Головний біль: найпоширеніший симптом, який може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою.

Зміна артеріального тиску: у деяких людей магнітні бурі можуть призвести до підвищення або зниження артеріального тиску.

Проблеми зі сном: можуть виникати безсоння, сонливість.

Погіршення самопочуття та загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від магнітних бур:

Уникайте стресу, оскільки він може посилити негативний вплив магнітних бур.

Спіть більше: сон допомагає організму відновитися після впливу магнітних бур.

Правильно харчуйтеся: треба вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду.

Знизьте фізичні навантаження.

Вітаміни групи B та магній можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур. Якщо у вас є хронічні захворювання, рекомендується проконсультуватися з лікарем про можливість прийому ліків під час магнітних бур.

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