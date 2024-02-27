Здоровий перекус за 15 хвилин: рецепт салату з руколою та горіхами

Соковитий томатно-рукольний салат - ідеальна легка страва для любителів свіжих овочів. Головні герої тут - ароматна зелень руколи та м'ясисті помідори, солодкуваті на смак. Вони створюють основу салату, а решта інгредієнтів додають пікантних ноток. Наприклад, твердий сир подарує ніжну сирну прожилку, а підсмажені волоські горіхи - приємну хрустку текстуру і горіхові акценти. А оригінальний соус на основі соєвого соусу, оливкової олії та лимонного соку зв'яже всі смаки воєдино. Про це пише Shuba.

Незважаючи на простоту, цей салат, приготований всього за 15 хвилин, вразить насиченим смаком і ароматом свіжих інгредієнтів. Він стане чудовою легкою стравою або гарніром до м'ясних чи рибних страв.

Інгредієнти на 1 порцію:

Для основи:

Рукола - 100 г

Помідори чері - 2-3 шт (200 г)

Твердий сир (напр., пармезан) - 50 г

Горіхи волоські - 25 г

Сіль, перець - за смаком

Для заправки:

Соєвий соус - 1 ст. л.

Оливкова олія - 1 ст. л.

Сік лимона - 1 ст. л.

Вас також може зацікавити: Витратите до 100 гривень: як смачно та дешево нагодувати всю сім'ю вечерею

Приготування:

Руколу розкласти на тарілці. Помідори нарізати невеликими шматочками, додати до руколи. Сир нарізати невеликим кубиками, додати до салату. Приготувати заправку: змішати соєвий соус, оливкову олію та лимонний сік. Посолити салат до смаку, полити заправкою. Посипати обсмаженими подрібненими горіхами.

Смакувати цим ароматним салатом, приготованим всього за 15 хвилин!

Радимо також звернути увагу на рецепт улюбленого борщу Лесі Українки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!