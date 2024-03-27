Здоров’я у кожній ложці: яка каша найкраща для вашого столу за версією лікарів

Багатьох, хто уважно стежить за своїм харчуванням, цікавить, які крупи найбільш корисні для здоров’я. Медичні фахівці не мають єдиної думки з цього приводу.

Ми разом з ТСН зібрали для вас список каш, які вважаються найбільш корисними. Радимо включити їх у свій щоденний раціон.

У чому користь гречки

Гречка вважається скарбницею вітамінів та мінералів, що підтримують здоров’я людини. Вона вирізняється серед інших круп завдяки своєму багатому складу. Відсутність глютену робить її ідеальним вибором для тих, хто страждає на алергії. Гречана каша – це справжнє джерело антиоксидантів та вітамінів групи B, які відіграють ключову роль у підтримці здоров’я серця.

Гречка містить D-хіроінозитол, який допомагає контролювати рівень глюкози, роблячи її безпечною для людей з діабетом. Зелена гречка, яка зберегла всі свої корисні властивості після обробки, є особливо цінною завдяки високому вмісту рослинного білка, заліза та клітковини.

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Яка користь вівсянки

Не всі вівсянки однакові. Ті, що пройшли мінімальну обробку, зберігають максимум корисних речовин. Вівсяна каша містить антиоксиданти та клітковину, які сприяють здоров’ю крові та підтримують оптимальну вагу. Бета-глюкан у складі вівсяного зерна знижує рівень "поганого" холестерину та підтримує здоров’я серця, а також сприяє розвитку корисної мікрофлори кишківника.

Каша також відома своєю здатністю стимулювати метаболізм, поліпшувати травлення та підтримувати здоров’я печінки та щитоподібної залози.

Чим корисна перловка

Перловка – це справжній вітамінний коктейль, особливо багатий на вітаміни групи B та K, які життєво необхідні для підтримки серцево-судинної системи. Регулярне вживання перловки може знизити ризик утворення тромбів. Вона також містить харчові волокна, які забезпечують тривале відчуття ситості, не підвищуючи при цьому рівень цукру в крові, що робить її ідеальною для людей з діабетом.

Нагадаємо, ми вже писали, яка каша небезпечна для здоров‘я.

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