Захистіть персик від хвороб та шкідників: як правильно обробляти дерево після цвітіння

Щоб забезпечити багатий врожай персиків у літній період, важливо почати догляд за цим деревом вже з весни. Необхідно провести ретельну обробку, щоб уберегти його від різноманітних захворювань та шкідників.

Не варто сумніватися у необхідності обприскування персиків після їх цвітіння. Це критично важливо для запобігання закручування листя та гниття плодів, яке може початися до того, як ви зможете їх зібрати, пишуть "Вікна".

Головним ворогом персикових дерев є грибкові інфекції, зокрема борошниста роса, а також різноманітні шкідники, такі як довгоносики, плодожерки та попелиці. Тому протягом весни дерево потрібно обробити мінімум три рази.

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Цю процедуру слід проводити до того, як бруньки почнуть розпускатися і набувати рожевого кольору, а також після завершення цвітіння.

Чим обробляти персикові дерева

Традиційний метод захисту персиків включає використання бордоської рідини. Щоб приготувати ефективний розчин, потрібно взяти 100 грамів мідного купоросу, 100-200 грамів негашеного вапна та 10 літрів води.

Така обробка є ефективною для знищення шкідників, які живуть на квітках. Однак, після завершення цвітіння, на третьому етапі обробки, замість купоросу можна використовувати 500 грамів карбаміду на таку саму кількість води.

Деякі садівники не використовують хімічні засоби після цвітіння, обираючи біологічні препарати, такі як Біостат, Тріходермін, Планріз, Пентафаг, які безпечні для людей та комах-запилювачів.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав переваги та недоліки вирощування персиків з кісточки вдома.

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