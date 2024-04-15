Заморозки та мокрий сніг: синоптики ошелешили прогнозом погоди в Україні

Синоптики попередили українців про погіршення погодних умов. До кінця тижня в Україні можливі заморозки та мокрий сніг.

Як повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, з 15 по 21 квітня очікуються погодні гойдалки та різкі зміни атмосферного тиску.

"Південно-східні регіони продовжать перебувати в аномально теплій повітряній масі, тоді як на західні та північно-західні області України пошириться досить холодне повітря з боку Балтійського моря та Скандинавського півострова. Тому в другій половині тижня тут не виключені заморозки як на поверхні ґрунту, так і місцями у повітрі", – повідомив метеоролог.

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Понеділок, 15 квітня: вдень у більшості регіонів України очікуються дощі, місцями з грозами. Ввечері місцями у західній частині значні дощі. Температура повітря в різних регіонах країни різниться від +5 до +29 градусів.

Вівторок, 16 квітня: очікується нестійка погода. Пройдуть короткочасні дощі у більшості областей, крім південної та центральної частини України. Подекуди можливі грози. Вітер на Лівобережжі південно-західний, у західних областях західної чверті, 7 - 12 м/с, місцями пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря коливається в межах від +6 до +28 °C.

Середа, 17 квітня: У більшості областей, окрім південно-східної частини, пройдуть дощі, місцями інтенсивні. Не виключені локальні грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у Приазов'ї та на Донбасі вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі від +2 до +16 °C, вдень від +9 до +28 °C.

Четвер, 18 квітня: Очікується нестійка з дощами погода у більшості областей. Подекуди можливі окремі грози. Вітер південно-західний із переходом на північний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі від +2 до +16 °C, вдень від +7 до +28 °C.

П'ятниця, 19 квітня: У центральних, північних областях, вдень також на Закарпатті очікуються невеликі дощі, на решті території України без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +1 до +10 °C, вдень від +11 до +16 °C.

Субота, 20 квітня: У західних регіонах очікуються значні дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Вдень невеликі дощі також можливі у Приазов'ї та на сході. Вітер східний / південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі від +3 до +8 °C, вдень від +13 до +18 °C.

Неділя, 21 квітня: Очікується нестійка, вітряна та дощова погода на всій території України. Температура повітря вночі становитиме від +7 до +12 °C, вдень від +13 до +22 °C.

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