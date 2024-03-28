Замкнене коло бідності: психолог з’ясував, чому деяким людям ніколи не стати багатими

Дослідження психолога Леона Гільберта виявило, що проблеми з грошима впливають на процес прийняття людьми рішень пов'язаних з фінансами, зокрема на вибір між негайним отриманням коштів та їх відкладенням на потім.

У ході дослідження, яке було зосереджено на особах, що зазнали фінансових труднощів, було виявлено, що такі люди схильні до вибору короткострокових перспектив, ігноруючи довгострокові наслідки, які можуть негативно вплинути на їхнє майбутнє матеріальне становище. Експеримент, де учасникам давали завдання на заробіток грошей, продемонстрував, що боржники воліють отримати швидке задоволення, нехтуючи перспективами у майбутньому, пише NV.

Гільберт зазначає, що скрутний бюджет може обмежувати здатність осіб до довгострокового планування, змушуючи їх фокусуватися на нагальних потребах.

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Згідно з дослідженнями, особи з меншим доходом частіше схильні до прокрастинації, що може поглибити їхні фінансові проблеми у майбутньому. Гільберт наголошує на тому, що відчуття неконтрольованості фінансів є важливим фактором у цьому процесі.

Міжнародне дослідження, проведене у 52 країнах, виявило різницю у ставленні до браку коштів та втрати контролю над життям. У державах з розвиненою системою соціального захисту, навіть при наявності фінансової допомоги, громадяни часто відчувають меншу здатність керувати своїми фінансами порівняно з тими, хто покладається на підтримку родини чи друзів.

Гільберт робить висновок, що розуміння цих аспектів є ключовим для створення ефективних стратегій допомоги особам, які зіткнулися з фінансовими труднощами, щоб вони могли відчувати більшу впевненість у майбутньому та мали більше можливостей на поліпшення свого матеріального стану.

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