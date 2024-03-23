Де не можна класти гроші, щоб не притягнути бідність
Хочете, щоб у вашому домі завжди водилися гроші? Тоді важливо не лише заробляти їх, але й правильно зберігати. Наші предки вірили, що деякі місця в оселі можуть негативно впливати на ваш добробут.
Про це пише ТСН. Пам'ятайте, що це лише народні прикмети. Не сприймайте їх занадто серйозно. Найголовніше – вірити в себе, багато працювати і правильно розпоряджатися своїми заощадженнями.
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Ось де не можна зберігати гроші:
1. Скляні банки:
- Купюри мнуться і втрачають порядок.
- Скло не дає доступу повітря, що блокує грошовий потік.
2. Біля дверей:
- Фінанси постійно витікають з дому.
- Гроші не люблять прохідні місця.
3. Біля ліжка або під матрацом:
- Гроші "відпочивають" і не "працюють".
- Краще ховати заощадження подалі від спальні.
4. У книжці:
- Драматичні твори можуть призвести до втрат.
- Краще використовувати книги з позитивним сюжетом про багатство.
5. У тісноті:
- Гроші люблять простір.
- Не тримайте купюри скрученими.
6. Біля вікон:
- Протяг "видуває" позитивну енергетику.
- Можуть виникнути проблеми з фінансами.
7. У пластикових ємностях:
- Пластик приваблює безгрошів'я.
- Краще використовувати дорогу скарбничку.
8. Під скатертиною на столі:
- Стіл – погане місце для зберігання грошей.
- Можуть виникнути неприємності.
Зауважте:
- Астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками.
- Інформація, яку вони пропонують, не завжди вірна.
- Сприймайте її як розвагу, а не як остаточну істину.
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