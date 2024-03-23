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Де не можна класти гроші, щоб не притягнути бідність

Ігор Романько

Де не можна тримати гроші, щоб не стати бідним

Хочете, щоб у вашому домі завжди водилися гроші? Тоді важливо не лише заробляти їх, але й правильно зберігати. Наші предки вірили, що деякі місця в оселі можуть негативно впливати на ваш добробут.

Про це пише ТСН. Пам'ятайте, що це лише народні прикмети. Не сприймайте їх занадто серйозно. Найголовніше – вірити в себе, багато працювати і правильно розпоряджатися своїми заощадженнями.

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Ось де не можна зберігати гроші:

1. Скляні банки:

  • Купюри мнуться і втрачають порядок.
  • Скло не дає доступу повітря, що блокує грошовий потік.

2. Біля дверей:

  • Фінанси постійно витікають з дому.
  • Гроші не люблять прохідні місця.

3. Біля ліжка або під матрацом:

  • Гроші "відпочивають" і не "працюють".
  • Краще ховати заощадження подалі від спальні.

4. У книжці:

  • Драматичні твори можуть призвести до втрат.
  • Краще використовувати книги з позитивним сюжетом про багатство.

5. У тісноті:

  • Гроші люблять простір.
  • Не тримайте купюри скрученими.

6. Біля вікон:

  • Протяг "видуває" позитивну енергетику.
  • Можуть виникнути проблеми з фінансами.

7. У пластикових ємностях:

  • Пластик приваблює безгрошів'я.
  • Краще використовувати дорогу скарбничку.

8. Під скатертиною на столі:

  • Стіл – погане місце для зберігання грошей.
  • Можуть виникнути неприємності.

Зауважте:

  • Астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками.
  • Інформація, яку вони пропонують, не завжди вірна.
  • Сприймайте її як розвагу, а не як остаточну істину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо розсипати сіль на порозі.

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