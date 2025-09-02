Запорука спокійної прогулянки: чому собака тягне повідець та як відучити її від цього

Тягнучи повідець, собака може швидко виснажити господаря, викликати роздратування, а у випадку з великими породами навіть становити небезпеку. Виправити таку поведінку реально.

Для цього потрібні терпіння, послідовність і правильний підхід. Про це пише SouthendDogTraining.

Чому собака тягне повідець

Цікавість. Хоче обстежити якнайбільше під час прогулянки.

Хоче обстежити якнайбільше під час прогулянки. Надлишок енергії. Якщо пес не отримує достатнього навантаження, він "відривається" на вулиці.

Якщо пес не отримує достатнього навантаження, він "відривається" на вулиці. Реакція господаря. Смикаючи повідець назад, ми лише провокуємо сильніший спротив.

Смикаючи повідець назад, ми лише провокуємо сильніший спротив. Відсутність навичок. Ходити поруч собаки не вміють від природи — цьому потрібно вчити.

Основні методи

Повідок вгору, а не назад. Легке підтягування зменшує темп руху без різкого опору.

Легке підтягування зменшує темп руху без різкого опору. Спокій на старті. Виходьте лише тоді, коли собака заспокоївся — сам факт виходу має стати нагородою.

Виходьте лише тоді, коли собака заспокоївся — сам факт виходу має стати нагородою. Команда "стоп". Як тільки пес тягне — зупиніться й чекайте, поки натяг ослабне. Лише після цього рухайтеся далі.

Як тільки пес тягне — зупиніться й чекайте, поки натяг ослабне. Лише після цього рухайтеся далі. Команда "Поруч". Починайте тренування в спокійному місці, використовуйте ласощі, заохочуйте кожен крок поряд із вами.

Починайте тренування в спокійному місці, використовуйте ласощі, заохочуйте кожен крок поряд із вами. Правильне спорядження. Для активних собак підійдуть антипотягові шлейки з переднім кріпленням. Жорсткі нашийники краще уникати — вони можуть травмувати і викликати агресію.

Додаткові поради

Не "розганяйте" собаку перед прогулянкою активними іграми.

Ігноруйте скиглення та вимогливий гавкіт — не підкріплюйте небажану поведінку.

Враховуйте особливості породи: мисливським чи робочим собакам потрібні додаткові ігри, апорт чи тренування, бо короткої прогулянки їм замало.

Коли чекати результатів

Навчання — це процес. У середньому на формування звички не тягнути повідець потрібно кілька тижнів регулярних занять. Проте результат того вартий: замість виснажливого "буксиру" ви отримаєте спокійні та приємні прогулянки.

Собака тягне не для того, щоб дратувати — це природна поведінка. Але з правильними методами ви зможете навчити його ходити поруч і зробити щоденні виходи на вулицю комфортними та корисними для вас обох.

