Завдання з ПДР про повороти: чи можна білому авто звернути праворуч

Повороти на дорозі часто викликають у водіїв певні сумніви. Особливо коли мова йде про ситуації, які здаються нестандартними. Розберімось в одному з таких випадків: чи може водій білого автомобіля виконати поворот праворуч на даній ділянці дороги?

Уявіть собі таку ситуацію: ви бачите автомобіль білого кольору, який рухається дорогою з одностороннім рухом. Чи дозволено водію цього автомобіля виконати поворот праворуч, відповідь підказали у Telegram-каналі auto_pdrua.

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Правильна відповідь – так, може.

Як правильно повертати праворуч, тест ПДР. Джерело: t.me/auto_pdrua Як правильно повертати праворуч, тест ПДР. Джерело: t.me/auto_pdrua

Згідно з Правилами дорожнього руху, водій перед виконанням повороту праворуч або ліворуч повинен зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Це означає, що він повинен перебувати якомога ближче до краю дороги, щоб не створювати перешкод іншим учасникам руху.

Чому в цьому випадку поворот дозволений?

Оскільки дорога, по якій рухається білий автомобіль, має односторонній рух, то водій може виконати поворот праворуч без будь-яких обмежень. Головне – дотримуватися загальних правил безпеки дорожнього руху: подати сигнал повороту, переконатися у відсутності перешкод і лише потім виконати маневр.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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