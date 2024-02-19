Навіщо садити втулки з рулонів туалетного паперу в саду: не дякуйте

Вирощувати розсаду у втулках з рулонів туалетного паперу – це економно, екологічно та практично. Тому не викидайте ці картонні рулони, адже їм можна дати друге життя, перетворивши на екологічні та практичні горщики для розсади.

Як повідомляє santeplusmag.com, використання втулок з рулонів туалетного паперу значно дешевше, ніж покупка готових горщиків для розсади. До того ж вони біорозкладні, тому не шкодять навколишньому середовищу.

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Вам не потрібно буде пересаджувати розсаду з горщиків у землю, адже картон розчиниться сам.

Як висадити розсаду у втулках з рулонів туалетного паперу:

Візьміть картонний рулон та зробіть 4 виїмки на одному з його кінців. Загніть їх всередину, щоб сформувати дно. Наповніть "горщики" ґрунтом. Використовуйте спеціальний ґрунт для розсади, щільно наповнюючи ним втулки.

Зробіть невелике поглиблення в центрі ґрунту і помістіть туди насіння. Зволожте ґрунт та зберігайте "горщики" з розсадою в теплому та світлому місці.

Регулярно поливайте ґрунт, щоб він не пересихав. Коли розсада підросте, ви можете пересадити її у відкритий ґрунт або у більші горщики, не виймаючи з рулонів.

Картон з часом розчиниться сам, не шкодячи кореневій системі рослин.Цей метод підходить для вирощування розсади овочів, квітів та інших рослин.

Раніше експерти порадили висаджувати насіння у старі губки.

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