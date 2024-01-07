Навіщо полоскати волосся з оцтом: поради трихолога

Як правильно мити волосся з оцтом

Ополіскування волосся оцтом – це традиційний спосіб догляду за волоссям, який використовується вже багато століть. У ньому є багато переваг, які можуть бути корисні для людей з усіма типами волосся.

Це може допомогти збільшити обсяг волосся, захистити колір волосся, додати блиск, глибоко очистити волосся і полегшити розчісування волосся. Про це заявив Тоні Чаар, один з найавторитетніших трихологів Торонто, пише news24.

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Користь ополіскування волосся оцтом:

Збільшує обсяг волосся. Оцет допомагає розгладити кутикулу волосся, що робить їх більш гладкими і блискучими. Це може візуально збільшити обсяг волосся.

Захищає колір волосся. Оцет допомагає закрити лусочки кутикули волосся, що запобігає вимиванню пігменту з фарбованого волосся.

Оцет допомагає закрити лусочки кутикули волосся, що запобігає вимиванню пігменту з фарбованого волосся. Додає блиск волоссям. Оцет допомагає видалити залишки укладальних засобів і покращити відображення світла волоссям.

Оцет допомагає видалити залишки укладальних засобів і покращити відображення світла волоссям. Глибоко очищає волосся. Оцет може допомогти видалити забруднення і залишки шампуню з волосся.

Оцет може допомогти видалити забруднення і залишки шампуню з волосся. Полегшує розчісування волосся. Оцет допомагає розгладити кутикулу волосся, що робить їх більш гладкими і менш схильними до сплутування.

Як використовувати оцет для ополіскування волосся

Щоб використовувати оцет для ополіскування волосся, вам знадобляться:

Оцет (яблучний або виноградний)

Вода

Інструкції:

Вимийте волосся шампунем як зазвичай. Ретельно змийте шампунь проточною водою. Налийте оцет у пляшку з розпилювачем. Розведіть оцет водою у співвідношенні 1:1. Розпиліть розчин оцту на волосся, від коренів до кінчиків. Дайте волоссю висохнути природним шляхом або злегка просушіть феном.

Поради:

Використовуйте оцет для ополіскування волосся 1-2 рази на тиждень.

Якщо у вас жирне волосся, ви можете збільшити частоту ополіскування до 3 разів на тиждень.

Якщо у вас сухе волосся, ви можете зменшити частоту ополіскування до 1 разу на тиждень.

Не використовуйте есенцію оцту для ополіскування волосся. Есенція оцту може бути дуже агресивною для волосся і шкіри голови.

Якщо у вас чутлива шкіра голови, ви можете розбавити оцет водою у співвідношенні 1:2.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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