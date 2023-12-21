Навіщо натирати листя фікуса молоком: поради досвідчених квітникарів
Фікус – це популярна декоративна рослина, яка має красиве листя. Щоб листя фікуса було здоровим, пружним і блискучим, його потрібно регулярно доглядати.
Одним із способів догляду за листям фікуса є його полірування. Для цього можна використовувати спеціальні силіконові засоби, але вони можуть бути дорогими. Альтернативним варіантом є використання молока, пише ukr.media.
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Молоко – це натуральний продукт, який містить протеїни, жири та вітаміни. Ці речовини допомагають захистити листя фікуса від пошкоджень і надати їм блиск.
Щоб зробити листя фікуса блискучим за допомогою молока, потрібно виконати такі дії:
- Візьміть ватний диск і змочіть його в молоці.
- Натріть кожен листочок фікуса ватним диском.
- Якщо на листі був пил та забруднення, ватний диск слід кілька разів замінити.
Чим вища жирність молока, тим сильнішим буде блиск на листі.
Використання молока замість силіконів має ряд переваг:
- Молоко не забиває протоки і гирла на листі.
- Молоко містить поживні речовини, які сприяють кращому зростанню рослини.
Результат полірування молока помітний відразу: листя фікуса стає гладким, блискучим і здоровим.
Для полірування листя фікуса можна використовувати молоко будь-якої жирності. Однак, якщо ви хочете отримати більш яскравий блиск, використовуйте молоко з високою жирністю.
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