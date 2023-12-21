Навіщо натирати листя фікуса молоком: поради досвідчених квітникарів

Як зробити листя фікуса блискучим, щоб на нього не осідав пил

Фікус – це популярна декоративна рослина, яка має красиве листя. Щоб листя фікуса було здоровим, пружним і блискучим, його потрібно регулярно доглядати.

Одним із способів догляду за листям фікуса є його полірування. Для цього можна використовувати спеціальні силіконові засоби, але вони можуть бути дорогими. Альтернативним варіантом є використання молока, пише ukr.media.

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Молоко – це натуральний продукт, який містить протеїни, жири та вітаміни. Ці речовини допомагають захистити листя фікуса від пошкоджень і надати їм блиск.

Щоб зробити листя фікуса блискучим за допомогою молока, потрібно виконати такі дії:

Візьміть ватний диск і змочіть його в молоці. Натріть кожен листочок фікуса ватним диском. Якщо на листі був пил та забруднення, ватний диск слід кілька разів замінити.

Чим вища жирність молока, тим сильнішим буде блиск на листі.

Використання молока замість силіконів має ряд переваг:

Молоко не забиває протоки і гирла на листі.

Молоко містить поживні речовини, які сприяють кращому зростанню рослини.

Результат полірування молока помітний відразу: листя фікуса стає гладким, блискучим і здоровим.

Для полірування листя фікуса можна використовувати молоко будь-якої жирності. Однак, якщо ви хочете отримати більш яскравий блиск, використовуйте молоко з високою жирністю.

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