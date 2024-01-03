Навіщо додавати сіль у засіб для миття посуду

Чому потрібно додавати сіль у миючий засіб - лайфхаки для господині

Сіль – це інгредієнт, який можна використовувати в багатьох випадках. Це екологічний продукт для дому, який допоможе вам заощадити багато грошей, зокрема під час прибирання.

Як пише Sante Plus, також сіль, відома своїми відбілюючими властивостями, здавна використовувалася як миючий засіб. Вона глибоко очищає стійкі плями у рекордно короткі терміни.

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Деякі господині додають сіль у рідину для миття посуду, але таке незвичне використання має конкретну мету – безпрецедентний очищаючий ефект. Завдяки своїй консистенції сіль здатна видалити сліди пригару на каструлях та сковорідках.

Щоб скористатися цією порадою, насипте чайну ложку солі в невелику кількість миючого засобу, який ви можете приготувати самостійно. Ви можете використовувати лійку, щоб перелити його прямо в пляшку, в яку додайте трохи води. Потім закрийте та струсіть, щоб інгредієнти добре перемішалися.

Завдяки цьому розчину легко видалити сліди жиру, а також залишки їжі, присутні в контейнерах, завдяки абразивній здатності солі. Нагадуємо, що при митті посуду рекомендується одягати рукавички.

Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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