Забудьте про холодильник: як зберігати буряк, щоб він не зморщувався
Чому не можна зберігати буряки в холодильнику
Буряк – один з найпопулярніших овочів в українській кухні. Він не лише смачний, але й дуже корисний. Тому важливо знати, як правильно зберігати буряк взимку, щоб він не втратив своїх цінних властивостей.
Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти буряк свіжим і корисним до самої весни. Порадами поділились на сайті zaxid.net.
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Ось кілька порад:
1. Вибір сорту.
- Для зимового зберігання підходять лише середньостиглі та пізні сорти буряка.
- Не рекомендується використовувати ранні сорти, адже вони швидко втрачають свої смакові якості та псуються.
2. Збирання та підготовка.
- Збирати буряк потрібно у суху погоду, коли ґрунт вже просох.
- Обережно обтрусіть землю з коренеплодів, не мойте їх.
- Обріжте бадилля, залишаючи хвостик 2-3 см.
- Відсортуйте буряк, видаляючи пошкоджені та м'які екземпляри.
3. Умови зберігання.
- Температура: 0-2°C.
- Вологість: 80-90%.
- Місце: льох, підвал, балкон (засклений), холодильник.
4. Способи зберігання:
- У піску: насипте пісок в ящик, укладіть буряк, пересипаючи його піском.
- У ящиках: укладіть буряк в ящики, перестилаючи його мохом, тирсою або папером.
- У поліетиленових пакетах: зробіть в пакетах отвори для вентиляції.
- У морозилці: наріжте буряк кубиками або натріть на тертці, заморозьте в пакетах або контейнерах.
5. Додаткові поради:
- Періодично перевіряйте буряк, видаляючи псувні екземпляри.
- Не зберігайте буряк поруч з яблуками та грушами, адже вони виділяють етилен, який сприяє проростанню.
- Якщо буряк починає в'янути, можна його злегка зволожити водою.
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