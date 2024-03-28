Забудьте про холодильник: як зберігати буряк, щоб він не зморщувався

Чому не можна зберігати буряки в холодильнику

Буряк – один з найпопулярніших овочів в українській кухні. Він не лише смачний, але й дуже корисний. Тому важливо знати, як правильно зберігати буряк взимку, щоб він не втратив своїх цінних властивостей.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти буряк свіжим і корисним до самої весни. Порадами поділились на сайті zaxid.net.

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Ось кілька порад:

1. Вибір сорту.

Для зимового зберігання підходять лише середньостиглі та пізні сорти буряка.

буряка. Не рекомендується використовувати ранні сорти, адже вони швидко втрачають свої смакові якості та псуються.

2. Збирання та підготовка.

Збирати буряк потрібно у суху погоду , коли ґрунт вже просох.

, коли ґрунт вже просох. Обережно обтрусіть землю з коренеплодів, не мойте їх.

з коренеплодів, їх. Обріжте бадилля , залишаючи хвостик 2-3 см.

, залишаючи хвостик 2-3 см. Відсортуйте буряк, видаляючи пошкоджені та м'які екземпляри.

3. Умови зберігання.

Температура: 0-2°C.

0-2°C. Вологість: 80-90%.

80-90%. Місце: льох, підвал, балкон (засклений), холодильник.

4. Способи зберігання:

У піску: насипте пісок в ящик, укладіть буряк, пересипаючи його піском.

насипте пісок в ящик, укладіть буряк, пересипаючи його піском. У ящиках: укладіть буряк в ящики, перестилаючи його мохом, тирсою або папером.

укладіть буряк в ящики, перестилаючи його мохом, тирсою або папером. У поліетиленових пакетах: зробіть в пакетах отвори для вентиляції.

зробіть в пакетах отвори для вентиляції. У морозилці: наріжте буряк кубиками або натріть на тертці, заморозьте в пакетах або контейнерах.

5. Додаткові поради:

Періодично перевіряйте буряк, видаляючи псувні екземпляри.

буряк, видаляючи псувні екземпляри. Не зберігайте буряк поруч з яблуками та грушами, адже вони виділяють етилен, який сприяє проростанню.

буряк поруч з яблуками та грушами, адже вони виділяють етилен, який сприяє проростанню. Якщо буряк починає в'янути, можна його злегка зволожити водою.

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