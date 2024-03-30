Мовознавець пояснив, чому українською правильно 'чорнило', а не 'чорнила'

Чимало людей плутають, як правильно сказати, "чорнило" чи "чорнила". Однак лише один варіант правильний в українській мові.

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як варто вживати це слово, в однині, чи у множині. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Не можна іменники на позначення речовин і рідин ставити у множину. "Кисні, молоки, воски, залізи, чорнила", ні, їх можна вживати тільки в однині: "кисень, молоко, віск, залізо, чорнило"... А взагалі, слово чорнило має давню властивість притягувати до себе проблеми", – зазначив експерт.

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Авраменко пояснив, коли винайшли водний розчин для письма, то назвали "чорнило", бо він був чорного кольору. Але згодом, коли винайшли розчин червоної, зеленої барви, то вирішили не вигадувати нових слів, а залишили назву, але з позначенням "червоне чорнило" та "зелене чорнило".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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