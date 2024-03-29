Дехто плутає: мовознавець пояснив різницю слів 'компанія' та 'кампанія'

Часто люди у мовленні плутають між собою близькозвучні слова. Такими є, зокрема, "компанія" та "кампанія".

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Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, у чому різниця та чому не варто їх плутати. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Не всі мовці розрізняють їх, а вони позначають різні поняття. "Компанія" – це товариство друзів, знайомих, або комерційна спілка. А "кампанія" – це сукупність заходів для здійснення чогось. Наприклад, "воєнна кампанія", або "виборча кампанія", – вказав експерт.

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Авраменко додав, що правильно у такому випадку казати "виборча", а не "виборна".

"Виборна" посада, або особа. А "виборчий" процес, бюлетень, агітація, кампанія", – зазначив він.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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