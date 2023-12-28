Мовознавець пояснив, чому ми кажемо 'сорок', а не 'чотиридесят': Походження слова

В українській мові числівник "сорок" позначає чотири десятки. Однак це слово має дуже цікаву історію.

Відомий український вчитель Олександр Авраменко пояснив, чому "сорок", а не "чотиридесят". Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Мабуть кожен з вас у дитинстві, коли ще починав опановувати ази математики, звертав увагу, чому числівник сорок інакше утворюється і звучить, адже сімдесят, шістдесят, п’ятдесят – чому ж не чотиридесят", – зазначив мовознавець.

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Авраменко вказав, що спершу цей числівник раніше називався "чотиридесят". Однак згодом з’явилася назва "сорок".

"Нова форма витіснила стару, бо цим способом тоді рахували шкурки соболя і білки. Саме стільки їх потрібно було, щоб пошити один "сорОк". "СорОк" – це стародавній хутряний одяг. До речі, слово сорочка має той самий корінь. Спочатку так рахували лише шкурки, а потім це слово стало вживатися в усіх видах рахунків", – розповів вчитель.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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