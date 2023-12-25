Мовознавець пояснив, чому ластівка у щедрівках прилітає взимку: як виникла помилка

У багатьох щедрівках згадується приліт ластівки. Однак взимку ці птахи відлітають у теплі краї.

Відомий український вчитель Олександр Авраменко пояснив, чому виникла така помилка. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Щедрівки – народні обрядові пісні, які здавна виконують під Новий рік. Але усі знають про пташку, яка у цей час прилітає до господаря. Цитую: "Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати", – зазначив він.

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Мовознавець наголосив, що раніше Новий рік святкували на початку весни. У той час птахи після зимівлі повертаються додому.

"Потім святкування Нового року перенесли на 1 січня, а ластівка і пісні залишилася. Недарма ж кажуть – із пісні слів не викинеш. Тим паче з пісні "Щедрик", яка прославила нашу країну на весь світ", – додав Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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