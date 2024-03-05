Мовознавець пояснив, чому казати 'віруючий' неправильно

В українській розмовній мові часто можна почути вживання дієприкметників на "-учий" та "-ючий". Однак згідно з правилами, більшості таких слів варто уникати.

Зокрема слово "віруючий" є неправильним. Про це мовознавець Олександр Авраменко розповів для "Сніданку з 1+1".

Експерт вказав, що слово "віруючий" звучить кострубато, на кшталт "завідуючий", "странствуючий", "поючий". Так казати неправильно.

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Іменник "віруючий", яким позначають людину, яка вірить у Бога, має синоніми: "вірянин", "вірний" та "правовірний". Також можна використовувати "людина, яка вірує".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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