Мовознавець пояснив, чому не можна казати 'курчат по осені рахують': Поширена помилка

Чимало людей не знають, як перекласти російський вислів "цыплят по осени считают" українською. Зокрема, можна почути кальку "курчат по осені рахують".

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Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, чому не варто так казати та запропонував питомі відповідники. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"У ситуації, коли застерігають не бути аж надто оптимістичним, коли немає для цього достатніх підстав, всі ми чули, як кажуть: "курчат по осені рахують". Але це калька російської приказки. В українській мові є свій варіант, причому не один", – зазначив вчитель української мови.

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Зокрема, можна сказати: "Що було – бачили, що буде – побачимо". Також можна використати вислови "восени і курчата курми будуть" та "восени і горобець багатий".

"А ось коли хочуть підкреслити, що людина взагалі мріє про щось нереальне, кажуть: "Дурень думкою багатіє", – додав мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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