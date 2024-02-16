Ви могли не знати: Авраменко розповів, що значать слова 'шаріти' та 'цмулити'

Українська мова багата колоритними словами. Втім, деякі з них використовуються дедалі рідше, або замінюються відповідниками.

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Зокрема, це стосується слів "цмулити", "гайнувати" і "шаріти". Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1" розповів про значення цих слів.

"Цмулити" – означає пити з насолодою. Своєю чергою "гайнувати" значить марно витрачати.

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"Шаріти" або "шарітися" – це ставати червоним. Запам’ятайте ці слова і вживайте їх у своєму мовленні, адже це скарб, який передали нам наші предки", – зазначив мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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