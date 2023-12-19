Мовознавець пояснив, яка різниця між словами 'жилий' та 'житловий'

Часто люди плутають слова "жилий" та "житловий". Однак вони мають досить різний контекст, який необхідно враховувати.

Відомий український вчитель Олександр Авраменко пояснив, чим відрізняються ці слова і як правильно їх використовувати. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"У чому ж полягає різниця? Правильно сказати "жилий" фонд міста чи "житловий"? Звичайно ж "житловий фонд міста", – зазначив мовознавець.

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Авраменко вказав, що "житловий" – це той, що стосується житла, або призначений для життя людей. Наприклад, "житловий фонд міста", чи "житловий будинок".

Своєю чергою "жилий" – це обжитий, той, у якому живуть люди. Тому на етапі будівництва будинок "житловий". "Жилим" він стане тоді, коли у нього заселяться люди.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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