Мовознавець пояснив, що значить слово 'блават': Ви могли цього не знати

В українській мові існує чимало колоритних слів. Однак багато людей не послуговуються ними та не знають їхнього значення.

Одним з таких слів є "блават". Про це для "Сніданку з 1+1" розповів відомий український мовознавець Олександр Авраменко.

"Блават – це одна з назв польової блакитної квітки волошки. Блаватом ще називають шовкову тканину", – пояснив він.

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Авраменко запропонував розібрати поета Миколи Вороного. Він додав, що слово "попелястий" походить від слова "попіл".

"Пелехатий" – кошлатий. Такий, що має довге, густе скуйовджене волосся", – вказав мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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