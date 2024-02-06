Мовознавець пояснив, що значить 'прикритися фіговим листком' та як виник цей вислів

Чимало людей чули вислів "прикритися фіговим листком". Однак не всі знають, що він означає та як виник.

Словник подає два значення слова фіга. Перше – те саме, що й дуля. Друге – плід фігового дерева, розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

Господь, поселивши Адама і Єву в Едемський сад, заборонив їм їсти фрукти з дерева пізнання. Коли вони порушили заборону, то стали соромитися того, що голі.

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"Вони плели фартухи з листків фігового дерева, щоб приховати свою наготу. Сьогодні ж фіговим листком приховують правду, або щось недосконале", – пояснив Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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