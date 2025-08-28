Язик проковтнете: рецепт маринованих помідорів половинками

Мариновані помідори — це одна з найулюбленіших зимових заготовок, і серед безлічі рецептів далеко не всі дають справді вдалий результат. Пропонуємо перевірений варіант, який ніколи не підводить: помідори, розрізані навпіл, виходять ароматними, із приємним кисло-солодким присмаком і завжди першими зникають зі столу взимку.

Для приготування краще використовувати невеликі томати з щільною шкіркою, наприклад сорту "Сливка". Помідори потрібно добре вимити, розрізати навпіл та видалити плодоніжку. Банки слід заздалегідь простерилізувати. На їхнє дно кладуть спеції, зелень та часник, нарізаний пластинками. Далі щільно викладають половинки томатів і заливають їх окропом. Після цього банки прикривають кришками та залишають на 15–20 хвилин, аби овочі добре пропарилися. Про це пише Сенсація.

Воду, якою заливали помідори, зливають і на її основі готують маринад: додають сіль і цукор, доводять до кипіння, а наприкінці вливають оцет. Готовим гарячим маринадом заливають томати та одразу закочують банки стерильними кришками. Потім їх перевертають догори дном, накривають рушником чи ковдрою і залишають до повного охолодження.

Після цього заготовки можна переносити у прохолодне темне місце на тривале зберігання. Взимку такі помідори матимуть насичений смак і стануть чудовим доповненням до будь-якої страви.

Радимо також звернути увагу на рецепт ароматних помідорів без стерилізації.

