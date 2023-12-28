Яйця будуть свіжими 60 днів: експерти поділилися секретом

Яйця можна зберігати в багатьох різних місцях у домі, включаючи холодильник, картонну коробку або кошик на кухонній стійці. Саме від вибору місця залежить те, наскільки довго яйця залишатимуться свіжими.

За словами експертів Professionals Secrets, один з методів дозволяє зберігати яйця свіжими близько двох місяців. Про це повідомляє Express.co.uk.

Яйця будуть свіжими набагато довше, якщо зберігати їх у холодильнику. Один день при кімнатній температурі відповідає приблизно чотирьом дням у холодильнику.

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Яйця слід зберігати в оригінальній упаковці, оскільки вона оптимізована, щоб яйця якомога краще зберігалися під час транспортування та зберігання. Важливо переконатися, що кожне з них зберігається широкою, закругленою стороною догори для максимальної свіжості.

Повітряна кишеня яйця розташована в цьому кінці, і вона не дасть жовтку з часом спливти та прилипнути до шкаралупи.

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