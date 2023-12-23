Кулінари розкрили секрет, як врятувати пожовкле сало

Сало може обвітритися, через що втратиться апетитний вигляд, з'явиться жовтизна. Крім цього, продукт стане сухуватим.

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Коли таке сталося, не потрібно викидати "зіпсоване" сало. Кулінари розповіли, як його врятувати та використати з розумом.

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Насамперед треба подрібнити завітряне сало у м'ясорубці, а отриману масу перекласти у банку. Після цього закрийте скляну місткість кришкою та поставте в холодильник. Використовуйте таке сало до борщу, додавши трішки часнику або хрону.

Загалом отриману суміш можна використовувати як намазку на грінки та хліб, споживати до гарячих страв або як закуску. Це ситно та смачно.

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