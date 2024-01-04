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Виводить на новий рівень: Який продукт ідеально доповнює салати з пекінською капустою

Ігор Романько

Що додати до салату з пекінської капусти, щоб він став набагато смачніше

Салат із пекінської капусти – це універсальна страва, яка підходить для будь-якого випадку. Його можна приготувати з різними інгредієнтами, але одним із найсмачніших варіантів є салат із пекінської капусти, шинки та сухариків.

Для салату можна використовувати будь-яку шинку на свій смак, пише politeka.net. Якщо ви хочете, щоб салат був більш пікантним, можете додати в нього трохи меленого перцю або паприки. Сухарі можна використовувати будь-які, але найкраще підійдуть сухарики зі смаком бекону або овочів.

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Інгредієнти:

  • Пекінська капуста – 1 голова
  • Шинка – 200 г
  • Томат – 2 шт.
  • Сир твердий – 50 г
  • Часник – 2 зубчики
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Сухарі – 100 г

Приготування:

  1. Пекінську капусту нарізаємо тонкою соломкою.
  2. Шинку нарізаємо шматочками середнього розміру.
  3. Томат нарізаємо кубиками.
  4. Сир натираємо на дрібній тертці.
  5. Часник дрібно нарізаємо або пропускаємо через прес.
  6. У мисці змішуємо капусту, шинку, томат, сир і часник.
  7. Заправляємо салат майонезом і перемішуємо.
  8. Посипаємо салат сухариками.

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