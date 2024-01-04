Виводить на новий рівень: Який продукт ідеально доповнює салати з пекінською капустою
Салат із пекінської капусти – це універсальна страва, яка підходить для будь-якого випадку. Його можна приготувати з різними інгредієнтами, але одним із найсмачніших варіантів є салат із пекінської капусти, шинки та сухариків.
Для салату можна використовувати будь-яку шинку на свій смак, пише politeka.net. Якщо ви хочете, щоб салат був більш пікантним, можете додати в нього трохи меленого перцю або паприки. Сухарі можна використовувати будь-які, але найкраще підійдуть сухарики зі смаком бекону або овочів.
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Інгредієнти:
- Пекінська капуста – 1 голова
- Шинка – 200 г
- Томат – 2 шт.
- Сир твердий – 50 г
- Часник – 2 зубчики
- Майонез – 2 ст. л.
- Сухарі – 100 г
Приготування:
- Пекінську капусту нарізаємо тонкою соломкою.
- Шинку нарізаємо шматочками середнього розміру.
- Томат нарізаємо кубиками.
- Сир натираємо на дрібній тертці.
- Часник дрібно нарізаємо або пропускаємо через прес.
- У мисці змішуємо капусту, шинку, томат, сир і часник.
- Заправляємо салат майонезом і перемішуємо.
- Посипаємо салат сухариками.
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