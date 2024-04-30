Виведіть хрін з городу раз і назавжди: названо ефективні методи боротьби

Хрін відомий своєю здатністю до швидкого та розлогого розростання, він є багаторічною рослиною, яка може вкорінюватися практично скрізь. Його поширення на городі чи у дворі може стати серйозною неприємністю. В таких випадках необхідно оперативно вжити заходів та використовувати ефективні способи для ліквідації непроханого шкідника.

Вивести хрін можна завдяки застосуванню спеціалізованих хімічних засобів або використати народні методи. Про це розповідають "Вікна".

Щоб ефективно побороти хрін, варто використовувати гербіцидні препарати. Важливо дотримуватися вказівок на етикетці, адже неправильне застосування може призвести до втрати усієї рослинності на вашій ділянці.

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Для того, щоб правильно обробити хрін гербіцидами, підготуйте шприц і тонку голку. Необхідно обрізати листя рослини, щоб відкрити доступ до коренів, проколоти їх і ввести через шприц концентрований розчин. Цю процедуру слід повторювати кожні кілька днів для досягнення кращого результату.

Як альтернативу хімічним засобам, можна використовувати домашні методи: окріп, сечовину, сіль, оцет, лимонну кислоту або аміачну селітру. Можете випробувати одну з двох інструкцій.

Настоянка гною

Для приготування розчину візьміть свіжий гній або коров’як і змішайте з водою у пропорції 1 до 5. Обприскайте отриманим розчином кожен кущ шкідника. Він ефективно та швидко знищить бур’яни та хрін.

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Використання солі

Розкопайте корінь хрону, зробіть кілька надрізів на ньому і засипте їх сіллю, після чого знову засипте корінь землею. За деякий час хрін має згинути.

У випадку, якщо бур’яни не зникнуть після першої спроби, можна повторити процедуру декілька разів протягом літнього періоду. Для запобігання надмірного розростання хрону, регулярно обривайте його листя влітку.

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