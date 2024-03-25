Висадіть ці рослини у саду та забудьте про гризунів: список

Існують різноманітні методи для відлякування гризунів з подвір'я та городу. Зокрема, деякі рослини можуть також допомогти у цьому питанні.

Це простий та екологічно безпечний спосіб відлякати гризунів від двору та свого роду – це певні рослини. Як зауважили фахівці з santeplusmag, існує чотири ефективні рослини, які стануть вашим надійним союзником у боротьбі зі щурами:

Садова рута: Ця рослина славиться своїм сильним ароматом, який надзвичайно неприємний для щурів. Її достатньо розмістити в певних місцях дому, а її аромат сам змусить гризунів уникати цієї території.

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М'ята перцева: Окрім того, що м'ята перцева додасть нотки свіжості вашому будинку, вона також відлякує гризунів. Проста в догляді, ця рослина стане надійним захисником вашого простору.

Нарцис трубчастий: Красиві квіти нарциса трубчастого не лише зроблять ваш дім більш привабливим, але й відлякують щурів. Посаджені відповідно до вимог, вони стануть невидимим бар'єром для гризунів.

Рицина: Ця рослина відома своєю здатністю відлякувати гризунів. Її використовують як природний засіб для боротьби зі щурами. Для цього достатньо створити розчин з пагонів рицини та обприскати ділянки, що їх атакують гризуни.

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