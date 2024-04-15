Виросте величезна цибуля: городники поділились чотирма секретами вирощування

Отримання багатого врожаю цибулі можливе, коли ви озброєні певними знаннями та прийомами. Адже є деякі неочевидні методики, які сприяють кращому догляду за цибулею.

Ваш врожай досягне великих розмірів, якщо ви будете впевнені у правильному виборі місця та методів посадки. Кожна порада, яку ми надаємо, є ключовою для успішного вирощування цибулі. Ці цінні поради були надані експертами на вебпорталі "Хочу".

Для забезпечення здорового росту сіянців, перед посадкою рекомендується замочувати їх на 10-20 хвилин у слабкому розчині перманганату калію. Це допоможе очистити посадковий матеріал від можливих збудників хвороб. Також корисно обрізати верхню частину цибулин, щоб прискорити їх проростання. Додавання трохи солі у борозну під час посадки може захистити цибулю від шкідників, зокрема від цибулевої мухи.

Читайте також: Як збільшити врожайність цибулі

Не забудьте висадити моркву поруч з цибулею. Морква не тільки відлякує цибулеву муху, але й цибуля своєю чергою захищає моркву від морквяної мухи, створюючи взаємний захист від шкідників.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вирощувати цибулю на підвіконні та отримати якомога більше зелені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!