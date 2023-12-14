Вимерле морське чудовисько раптово знайшли в Англії під час прогулянки на пляжі (фото)

В Англії на пляжі знайшли найбільш повну скам’янілість гігантського морського чудовиська, яке жило близько 150 мільйонів років тому. Її виявлено випадково – під час випадкової прогулянки пляжем.

Це був череп пліозавра, хижої морської рептилії, яка жила в океані. Чоловік, який знайшов рештки істоти, виявився ентузіастом скам’янілостей, пише Newsweek.

Скам'янілість була знайдена на березі моря і була покрита шаром глини та піску. Вона була настільки добре збережена, що навіть зберегла деякі з м'яких тканин черепа.

Узбережжя Юрського періоду в графстві Дорсет, Англія, відоме своїми багатьма скам'янілостям, але недавнє відкриття може бути одним із найважливіших.

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"У квітні 2022 року ентузіаст скам'янілостей знайшов череп пліозавра, хижої морської рептилії, яка жила близько 150 мільйонів років тому. Череп має довжину близько шести з половиною футів і є одним із найповніших екземплярів такого типу, коли-небудь виявлених", – пише видання.

Пліозаври жили між 220 і 70 мільйонами років тому, і вони не були динозаврами, хоча мали схожі характеристики. Вони були одними з найвищих хижаків у морях свого часу і могли досягати довжини до 15 метрів.

Череп, знайдений у Дорсеті, належить до виду, відомого як плезиозавр-іхтіозавр. Він має масивний череп зі 130 гострими, як бритва, зубами. Ці зуби були ідеально підходять для вбивства риби та інших морських тварин.

Палеонтологи вважають, що це відкриття може допомогти їм краще зрозуміти еволюцію пліозаврів та їх роль у морських екосистемах Юрського періоду.

"Це фантастичне нове відкриття і, безсумнівно, одна з найбільш вражаючих британських викопних рептилій, виявлених за останні роки", - сказав Стівен Брусатт, професор палеонтології та еволюції в Единбурзькому університеті.

"Довжина черепа та гострі зуби вказують на те, що це був підлий хижак у морях. Череп настільки чудово зберігся, що я в захваті", - додав він.

Скам'янілість буде виставлена ​​в Музеї морського життя юрського періоду Етчеса в селі Кіммерідж у графстві Дорсет.

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