Викиньте це негайно: головні антитренди осені-зими-2024-2025

Декілька років тому ці речі вважалися стильними, але сьогодні вони вже не актуальні. Стилісти визначили список одягу та взуття, які навряд чи повернуться в тренди, і запропонували, чим краще їх замінити.

Антитренди зимового взуття 2024/2025

Антитренди 2024-2025. Джерело: pixabay Антитренди 2024-2025. Джерело: pixabay

Цієї зими вийшло з моди взуття, яке щільно прилягає до ноги. Замість нього в тренді масивні байкерські черевики, зимові лофери та високі прямі чоботи. Також актуальними залишаються уггі для водіння, челсі та черевики на товстій підошві — вони вже кілька сезонів не втрачають популярності. Про це пише ТСН.

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Антитренди зимових курток 2024/2025

Антитренди 2024-2025. Джерело: pixabay Антитренди 2024-2025. Джерело: pixabay

Приталені пуховики з поясом остаточно втратили свою актуальність. У цьому сезоні стилісти радять обирати об’ємні пуховики, бомбери або довгі пальта. Також на піку популярності дублянки-авіатори та екошуби. Якщо у вас немає такого одягу, стилісти не рекомендують купувати його спеціально, адже і ці моделі незабаром можуть втратити популярність.

Антитренди зимового одягу 2024/2025

Антитренди 2024-2025. Джерело: pixabay Антитренди 2024-2025. Джерело: pixabay

Також неактуальними стали светри й кофти з неякісної синтетики, приталені або надмірно розтягнуті моделі. Кращий вибір — светри та гольфи з натуральних матеріалів. Вони довго служать і завжди виглядають стильно, якщо забезпечити їм належний догляд.

Нагадаємо, ми вже писали, які пальта будуть у моді восени-взимку 2024-2025.

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