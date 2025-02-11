Структруровані плечі та приталеність: які пальта будуть моді восени-взимку 2024-2025
Пальто залишається незамінним елементом жіночого гардеробу, що поєднує функціональність із стильним виглядом. Сучасні моделі дозволяють створити індивідуальний образ, підкреслити силует та забезпечити комфорт у прохолодну погоду.
Тренди осені 2024 року очолює сіре пальто максі-довжини прямого або приталеного крою. Особливу увагу приділяють моделям з акцентованою талією та вираженою лінією плечей. Сірий колір, від світлого меланжу до глибокого графіту, гармонійно поєднується з актуальними осінніми відтінками – вершковим, коричневим та червоним. Про це пише ТСН.
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Дизайнери пропонують різноманітні варіації:
- Мінімалістичні моделі без коміра
- Просторий оверсайз
- Пальто-тренч з характерними деталями
- Картаті варіанти від класичного твіду до вишуканих принтів
- Пальто-шарф різної довжини
- Яскраво-червоні моделі
- Традиційний англійський дафлкот
- Укорочені варіанти та бушлати
Серед актуальних дизайнерських рішень – асиметрія, драпірування, декоративні шарфи та вертикальна смужка, що візуально подовжує силует. Палітра сезону включає також шоколадний, бургунді, молочний та відтінки хакі.
Сучасне пальто стало універсальним елементом як для ділового, так і для повсякденного стилю, дозволяючи створювати різноманітні образи без компромісу між комфортом та естетикою.
Нагадаємо, ми вже писали протоп трендових пуховиків на зиму-2025.
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