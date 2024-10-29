Об’ємні, короткі, дуті: топ трендових пуховиків на зиму-2025
Зимовий сезон 2024-2025 пропонує широкий вибір стильних та комфортних пуховиків, які поєднують функціональність із сучасними модними тенденціями.
У цьому сезону модниці матимуть величезний вибір трендових моделей. Про це пише НОВИНИ LIVE.
Топ-5 трендових моделей:
Пуховики з масивними комірами
Особливість сезону – виразні коміри з основної тканини або екохутра, що додають образу елегантності та забезпечують додатковий захист від холоду.
Об'ємні силуети
Надзвичайно популярні "повітряні" моделі: просторі куртки-ковдри та пуховики з великими кишенями, доступні як у довгих, так і в коротких варіантах.
Укорочені моделі
Практичні короткі пуховики залишаються в тренді, відмінно комбінуючись із джинсами та джогерами.
Дуті пуховики
Хіт сезону – об'ємні моделі в пастельних тонах (бежевий, ніжно-рожевий, блакитний).
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Комбіновані пуховики
Актуальними залишаються моделі з поєднанням різних матеріалів в оверсайз-крої.
Кольорова гама сезону відходить від класичних чорного та сірого на користь природних зелено-коричневих відтінків – від хакі до темно-зеленого.
Нагадаємо, ми вже писали, яке взуття буде в моді восени-взимку 2024-2025 року.
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