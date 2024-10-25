Від лоферів до високих чобіт: яке взуття буде в моді восени-взимку 2024-2025 року

Цей сезон відзначається відходом від мінімалізму на користь розкішних фактур – замші та лакованої шкіри. Розглянемо п'ять найактуальніших моделей взуття, які варто мати у своєму гардеробі. Про це пише ТСН.

Чоботи з високою халявою:

Забезпечують комфорт у холодну погоду

Створюють ефект довших ніг

Ідеально поєднуються з міні-спідницями, трикотажем та легінсами

Трендові моделі взуття. Джерело: pixabay

Замшеве взуття:

Доречна у різних стилях

Представлена в лоферах, ботильйонах та ботфортах

Додає образу елегантності та статусності

Трендові моделі взуття. Джерело: pixabay

Лофери:

На товстій підошві в коричневих тонах

Зимові моделі з хутром

Універсальність для різних стилів

Трендові моделі взуття. Джерело: pixabay

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Гостроносі моделі:

Візуально подовжують силует

Чудово виглядають з джинсами та спідницями міді

Гармонують з укороченим верхнім одягом

Трендові моделі взуття. Джерело: pixabay

Байкерські черевики:

Ідеальні для повсякденних образів

Найкраще пасують до багатошарових комплектів

Потребують уважного підбору під тип фігури

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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