Вибір ґрунту та правила з догляду: Як правильно сіяти капусту на розсаду

Білокачанна капуста – це популярний овоч, який можна вирощувати як на грядці, так і в теплиці. Для того, щоб отримати хороший урожай, потрібно правильно виростити розсаду.

Час посіву капусти на розсаду залежить від сорту. Ранню капусту сіють в кінці березня або початку квітня, середньоспілу – в квітні, а пізньоспілу – в травні, пише УНІАН.

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Перед посівом насіння капусти потрібно підготувати. Для цього їх потрібно продезінфікувати і загартовувати.

Для дезінфекції насіння капусти їх можна замочити в розчині марганцівки або в слабкому розчині оцту на 20 хвилин.

Для загартовування насіння капусти їх потрібно покласти в холодильник на добу, а потім злегка прогріти при кімнатній температурі.

Для вирощування розсади капусти можна використовувати покупний ґрунт або приготувати його самостійно. Ось один з рецептів:

2 частини дернової землі

1 частина торфу

1 частина перегною

У ґрунт можна додати комплексне мінеральне добриво.

У посадкових ємностях зробіть борозни глибиною 1 см і на відстані 3 см один від одного. Викладіть насіння в борозни на відстані 2 см. Присипте насіння ґрунтом і щедро полийте посіви. Потім накрийте ємності прозорою плівкою або поліетиленом.

Перші листочки з'являються на розсаді через 9-10 днів. Після їх появи капусту потрібно переставити в прохолодне місце з температурою 10-12° на тиждень.

Ще через тиждень розсаду переставляють в місце з температурою 15-16°. На третьому тижні після появи перших листочків саджанці потрібно пересадити в окремі стаканчики, якщо вони вирощуються в загальному ящику.

Поливати розсаду капусти потрібно в міру висихання верхнього шару ґрунту. Також капуста любить свіже повітря, тому після кожного поливу рекомендується її провітрювати.

Першу підгодівлю розсади капусти проводять через 2 тижні після появи перших листочків. Для цього використовують розчин комплексних мінеральних добрив. Другу підгодівлю проводять через 2 тижні після першої.

Пересадку розсади капусти у відкритий ґрунт проводять в кінці квітня – початку травня. Розсаду висаджують в лунки, відстань між якими повинна бути 30-40 см.

Капуста любить сонячні місця з родючим ґрунтом. При посадці капусти в ґрунт вносять компост або перегній.

Поливати капусту потрібно регулярно, але не надмірно. Також капусту потрібно підгодовувати комплексними мінеральними добривами.

Капуста готова до збирання врожаю через 120-150 днів після посіву насіння.

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