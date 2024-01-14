Як подовжити вії без туші: ефективні поради

Ті, хто цінує виразний погляд, знають, що однієї туші для вій недостатньо. Зокрема, для того, аби подовжити вії важливо за ними правильно доглядати.

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Про це повідомило видання "Мета". Ви зможете покращити догляд за віями без необхідності використовувати дорогі засоби.

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Догляд за віями:

1. Активна сироватка:

Важливий догляд за віями включає в себе періодичний відпочинок від туші. Сироватка, використовувана кілька разів на тиждень, може ефективно зміцнювати вії, забезпечуючи їм потрібний догляд.

2. Щипці для підкручування:

Щипці для підкручування можуть "підняти" вії, що додає образу вишуканості та елегантності. Проте надмірне використання цього методу може пошкодити вії.

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3. Розчісування:

Регулярне розчісування вій може зробити їх більш пухнастими. Крім цього, правильний догляд може сприяти активному росту вій.

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