Ви не можете їх пропустити: цікаві фільми та серіали від Netflix, які нещодавно вийшли

Netflix готує безліч прем’єр на квітень, тож весна обіцяє бути захопливою для кіноманів. Серіали та фільми вразять різноманіттям жанрів та сюжетів.

РБК-Україназібрало для вас добірку з 13 нових релізів на Netflix, які варто побачити. Вони допоможуть вам провести незабутній вечір.

"Все заради хіта" (Banger)

Цей новий фільм розповідає історію ді-джея, чия кар’єра поступово згасає. Головний герой не збирається миритися з поразкою, тому вирішує знову підкорити вершини слави. Однак для цього він готовий на нечесну боротьбу — все заради популярності.

"Ти" (You)

На глядачів чекає 5 сезон серіалу про маніяка Джо Голдберга. Після тривалих поневірянь він повертається до Нью-Йорка. Чи вдасться йому втекти від тіней минулого та приховати злочини, які переслідують його роками? Головний герой знову здивує своїми рішеннями та неочікуваними вчинками.

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"Чорне дзеркало" (Black Mirror)

У 7 сезоні культового серіалу з’являться нові персонажі та історії. Як завжди, "Чорне дзеркало" не фокусується на одному герої, а пропонує окремі сюжети, що вражають уяву. Готуйтеся до непередбачуваних поворотів і спробуйте вгадати фінал — це буде справжній виклик.

"Скляний купол" (The Glass Dome)

Новий серіал від Netflix змусить похвилюватися, адже події розгортаються навколо дівчини, яка в дитинстві була викрадена маніяком. Зловмисник утримував її в скляному куполі. Тепер історія повторюється — інша дитина зникає, і головна героїня повинна знайти спосіб її врятувати.

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