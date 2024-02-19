Ви могли не здогадуватися: Мовознавець пояснив, що значить 'рисилованики'

В українській мові існує чимало колоритних слів. Особливо багаті на такі слова окремі регіони, наприклад, Закарпаття.

Одним з таких слів є слово "рисилованики". Мовознавець Олександр Авраменко пояснив походження цього слова і його значення для "Сніданку з 1+1".

За словами експерта, слово "рисилованики" використовують саме в Закарпатті, а значення у нього досить зрозуміле.

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"Справа в тому, що в Закарпатті використовують слово "рисилів", це терка. Тобто, картоплю натирають, а на Закарпатті – "рисилувати" – це натирати. Від цього вийшло слово "рисилованики", – зазначив Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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