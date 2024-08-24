Вся суть у дрібницях: які аксесуари будуть на піку моди восени-2024

Хоча фізично Джейн Біркін вже немає з нами, її вплив на моду залишається незмінним. Її легкий, богемний стиль, особливо любов до аксесуарів, продовжує надихати мільйони людей по всьому світу. Одним з яскравих проявів цього є останній тренд, який підкорив модників на Тижні моди в Копенгагені – "Jane Birkin-ifying your bag".

Цей тренд, що набрав шаленої популярності завдяки TikTok, полягає в тому, щоб перетворити свою сумку на справжній витвір мистецтва, прикрасивши її різноманітними аксесуарами. Брелоки, намиста, стрічки, наклейки, дрібнички з подорожей – все це може стати частиною вашого унікального дизайну.

Чому саме Копенгаген?

Копенгагенський Тиждень моди завжди був відомий своїм еклектичним стилем та сміливими експериментами. Саме тут модники з усього світу приїжджають, щоб продемонструвати свою індивідуальність. Не дивно, що саме тут цей тренд знайшов найбільше відгуку. Вулиці міста перетворилися на справжню виставку оригінальних сумок, кожна з яких розповідала свою історію.

Від Джейн Біркін до сучасних модників

Ідея прикрашати сумки не нова. Саме Джейн Біркін, на честь якої названо цей тренд, славилася своєю звичкою прикрашати свою сумку Hermes Birkin різноманітними дрібницями. Вона вішала на неї брелоки, приклеювала наклейки, обв’язувала шарфами. Для неї сумка була не просто аксесуаром, а відображенням її особистості, її подорожей і захоплень.

Сьогодні модники по всьому світу підхопили цю ідею і розвивають її. Вони використовують сумки як полотно для самовираження, додаючи до них особисті та значущі деталі. Це може бути брелок, який нагадує про подорож, намисто, подароване коханою людиною, або просто мила дрібничка, яка піднімає настрій.

Враховуючи успіх цього тренду в Копенгагені, можна з упевненістю сказати, що він швидко пошириться по всьому світу. Ми вже можемо спостерігати, як модні блоггери та інфлюенсери підхоплюють цю ідею і створюють свої власні унікальні образи.

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