Бюджетний, але виглядає дорого: 7 ознак манікюру в стилі 'old money'

Зараз всі говорять про стиль “тиха розкіш", який символізує прості речі, які “дихають" дороговизною. Такий тренд стосується і манікюру. Яким має бути манікюр в стилі old money підкаже Радіотрек.

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Підбір форми нігтів:

Не слід сліпо слідувати модній формі. Обирайте ту, яка підзодит саме вам іі переконайтеся, що майстер вміє створювати ідеальний манікюр з нігтями різної довжини та форми.

Відтінок лаку, що гармоніює зі шкірою:

Для світлої шкіри вибирайте нюдові рожеві або персикові відтінки. Важливо, щоб колір нігтів доповнював ваш стиль.

Простий дизайн

Складний дизайн може виглядати дешево. Оберіть простоту, уникайте перебільшеної яскравості та перефарбованості. Чіткі та тонкі лінії у френчі додають витонченості.

Акуратність

Лак має бути “чистим", без забрудненої залишками лаку кутикули.

Здорові нігті як основа

Здорові нігті - ключ до дорогого манікюру. Ретельно доглядайте за ними, використовуйте зволожуючі засоби та не забувайте про крем для рук.

Постманікюрний догляд

Якщо у вас ламкі нігті, звертайтеся до майстра за порадою. Обирайте засоби для догляду за руками та нігтями. Бережіть шкіру агресивних засобів і використовуйте скраби.

Регулярне відвідування майстра

Ви не повинні витрачати величезні суми на манікюр. Нігті мають бути акуратними та доглянутими. Знайдіть майстра, який може зробити це за доступною ціною.

Нагадаємо, ми вже писали, який манікюр застарів в 2023 році.

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