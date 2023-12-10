Чи шкідливо мити голову щодня? Що кажуть експерти
Щоденне миття голови для окремих людей є єдиним способом позбутися жиру та запобігти появі лупи. Однак часте миття робить волосся сухим, ламким і посіченим.
"Не існує універсального правила щодо того, як часто потрібно мити голову", — сказав знаменитий стиліст Джей Бірмінгем у коментарі RealSimple.
За його словами, деякі типи волосся потребують миття частіше, ніж інші, у всіх волосся різне.
Загалом, експерти рекомендують мити голову кожні два-три дні. Це дає шкірі голови час для відновлення підшкірного жиру та клітин шкіри.
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Ознаками того, що ви надмірно миєте волосся, є жирна шкіра голови, але сухе волосся, жирне волосся протягом кількох годин після миття голови, роздратована шкіра голови, підвищена ламкість і посічені кінчики та тьмяне волосся.
Якщо ви хочете зменшити частоту миття голови, спробуйте використовувати сухий шампунь у ті дні, коли ви зазвичай миєте голову. Ви також можете спробувати текстуруючу пудру для волосся.
Які типи волосся потрібно мити частіше
Частішого миття голови потребують люди з тонким та прямим волоссям. Майстер-стиліст Грегга Протеро каже, що в таких випадках "олія просто стікає, тому що гладкий стрижень волосся не має природної текстури чи хвилі, а також не має фарби для волосся, щоб поглинати жири". Вона додає, що тим, у кого діагностовано проблеми зі шкірою голови, також може знадобитися частіше миття.
Яка ідеальна частота миття волосся
Перукарі стверджують, що зазвичай найкраще мити шампунем кожні два-три дні, а не щодня. Фахівці пояснили: щоденне миття волосся – квиток в один кінець.
"Коли ви перестараєтеся, ваша шкіра голови каже: "Давайте змастимо!" Але вгадайте що? Ваші кінці тут і кричать: "Я висох!" Результат? Посічені кінчики та ламкість, а ми цього не хочемо", – пояснила Грегга Протеро.
За її словами, волоссю та шкірі голови потрібен деякий час, щоб відновити жир і клітини шкіри. "Надмірне миття не дає шкірі голови можливості дихати та може призвести до накопичення жиру", – додала вона.
Ознаки того, що ви надмірно часто миєте волосся
- Жирна шкіра голови, але сухе волосся (особливо до середини та кінчиків)
- Жирне волосся вже після кількох годин після миття голови
- Подразнена шкіра голови
- Підвищена ламкість і посічені кінчики
- Тьмяне волосся
Змініть свій графік миття голови, щоб мити волосся рідше
Фахівці додали: якщо ви звикли мити голову щодня, потрібно призвичаїтися та пройти період адаптації, оскільки ваше волосся підлаштовується до нового графіку. Головне – продовжувати курс, і ваше волосся згодом збалансується та виділятиме менше жиру.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.
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