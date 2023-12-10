Чи шкідливо мити голову щодня? Що кажуть експерти

Щоденне миття голови для окремих людей є єдиним способом позбутися жиру та запобігти появі лупи. Однак часте миття робить волосся сухим, ламким і посіченим.

"Не існує універсального правила щодо того, як часто потрібно мити голову", — сказав знаменитий стиліст Джей Бірмінгем у коментарі RealSimple.

За його словами, деякі типи волосся потребують миття частіше, ніж інші, у всіх волосся різне.

Загалом, експерти рекомендують мити голову кожні два-три дні. Це дає шкірі голови час для відновлення підшкірного жиру та клітин шкіри.

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Ознаками того, що ви надмірно миєте волосся, є жирна шкіра голови, але сухе волосся, жирне волосся протягом кількох годин після миття голови, роздратована шкіра голови, підвищена ламкість і посічені кінчики та тьмяне волосся.

Якщо ви хочете зменшити частоту миття голови, спробуйте використовувати сухий шампунь у ті дні, коли ви зазвичай миєте голову. Ви також можете спробувати текстуруючу пудру для волосся.

Які типи волосся потрібно мити частіше

Частішого миття голови потребують люди з тонким та прямим волоссям. Майстер-стиліст Грегга Протеро каже, що в таких випадках "олія просто стікає, тому що гладкий стрижень волосся не має природної текстури чи хвилі, а також не має фарби для волосся, щоб поглинати жири". Вона додає, що тим, у кого діагностовано проблеми зі шкірою голови, також може знадобитися частіше миття.

Яка ідеальна частота миття волосся

Перукарі стверджують, що зазвичай найкраще мити шампунем кожні два-три дні, а не щодня. Фахівці пояснили: щоденне миття волосся – квиток в один кінець.

"Коли ви перестараєтеся, ваша шкіра голови каже: "Давайте змастимо!" Але вгадайте що? Ваші кінці тут і кричать: "Я висох!" Результат? Посічені кінчики та ламкість, а ми цього не хочемо", – пояснила Грегга Протеро.

За її словами, волоссю та шкірі голови потрібен деякий час, щоб відновити жир і клітини шкіри. "Надмірне миття не дає шкірі голови можливості дихати та може призвести до накопичення жиру", – додала вона.

Ознаки того, що ви надмірно часто миєте волосся

Жирна шкіра голови, але сухе волосся (особливо до середини та кінчиків)

Жирне волосся вже після кількох годин після миття голови

Подразнена шкіра голови

Підвищена ламкість і посічені кінчики

Тьмяне волосся

Змініть свій графік миття голови, щоб мити волосся рідше

Фахівці додали: якщо ви звикли мити голову щодня, потрібно призвичаїтися та пройти період адаптації, оскільки ваше волосся підлаштовується до нового графіку. Головне – продовжувати курс, і ваше волосся згодом збалансується та виділятиме менше жиру.

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